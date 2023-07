Calciomercato Milan – Di Marzio | “Gabbia in prestito al Villarreal”

Ecco tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A IL TABELLONE DELNOAH OKAFOR al(dal Salisburgo) I rossoneri hanno annunciato l'arrivo di Noah Okafor : al Salisburgo tra i ...SI TRATTA - Secondo quanto appreso da.com infatti, il club spagnolo ha manifestato il ... Villarreal ehanno iniziato a parlarne, il gradimento del Submarino Amarillo è forte e i ...A farsi avanti per il giocatore sono state tre squadre: Lazio, Bologna e Nizza ; queste ultime due sono anche in corsa per Ballo - Touré, anche se a oggi l'esterno delè molto vicino al Fulham. ...

Christian Pulisic è intervenuto dalla sede della tournée americana del Milan con parole di grande fiducia in vista della prossima stagione ...Beppe Marotta, responsabile del mercato dell'Inter strappa il sì del giocatore spiazzando tutti: operazione da 15 milioni di euro ...