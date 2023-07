Calciomercato LIVE | affari e trattative | Umtiti va al Lille | sirene turche per Rebic La Fiorentina rinnova Ranieri

Salisburgo (Austria) 06/09/2022 - Champions League / Salisburgo - Milan / foto Imago/Image Sport nella foto: esultanza gol Noah Okafor ONLY ITALY La giornata didi oggi sabato 22 luglio:...Il lavoro della Juventus prosegue sotto traccia e in quella che sembra una calma apparente, continua a lavorare per riportare il big in Italia La Juventus è in una fase di stallo per quanto riguarda ...Ecco la top 30 (dati Transfermarkt) TUTTI GLI ACQUISTI ALL'ESTERO -, NEWS E TRATTATIVE30) GIACOMO RASPADORI* Dal Sassuolo al Napoli : costo 26 milioni di euro * riscattato in ...

Calciomercato Milan – Okafor in sede per firmare il contratto | LIVE NEWS Pianeta Milan

Lo Streaming Gratis di Barcellona-Juventus avrà inizio alle ore 4,30 di domenica 23 luglio: da non perdere la Diretta Live della partita ...I toscani hanno prelevato dal Cesena il giovane attaccante albanese per una cifra vicina ai 2 milioni, a cui si aggiunge una percentuale sulla futura rivendita. Il club sta cercando di battere la ...