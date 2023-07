Calciomercato Lazio | Zaha può rinnovare con il Crystal Palace

(Di sabato 22 luglio 2023), uno degli obiettivi dei biancocelesti, Wilfred, potrebbe decidere dicon ilNuovo capitolo dell’estate di Wilfred, uno degli obiettivi della. Il giocatore è in scadenza con iled è finito nel mirino anche delle squadre arabe. Come riportato dal Telegraph però, si apre una nuova opzione: la permanenza in Inghilterra. Con quasi 500 presenze e 90 gol, il calciatore avrebbe aperto al rinnovo con la squadra del sud di Londra. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Ufficiale il trasferimento alladi Valentin Castellanos, 24enne attaccante argentino, ... Ecco tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A, IL TABELLONE ARTHUR alla FIORENTINA (...Commenta per primo Tra i tanti accorati Tweet in sostegno di Marcos Antonio, vittima di un episodio di razzismo da parte di un tifoso della, c'è anche quello di Felipe Caicedo . L'ex attaccante biancoceleste, attualmente in forza all'Abha in Arabia Saudita, si è unito al sostegno già dimostrato dal club, esprimendosi in riferimento ...Queste le parole a Il Messaggero da parte di Claudio Lotito , presidente dellaimpegnata ad Auronzo di Cadore.

Calciomercato Lazio, accelerata per Hudson-Odoi: la possibile formula dell'operazione Lazio News 24

La Juventus continua nella scelta di piazzare alcuni esuberi, tra cui anche Luca Pellegrini: la Lazio mostra interesse, ma Giuntoli preferisce il Nizza ...Nel bel mezzo della trattativa tra Tottenham e Bayern Monaco per il trasferimento di Harry Kane, spunta una nuova pretendente. O meglio, un'altra squadra interessata, visto che ...