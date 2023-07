Calciomercato – Caso Mbappé | Offerta dell’Al-Hilal se non rinnova col PSG

... non vorrebbe nemmeno presentarsi alla sessione d'allenamento insieme agli esuberi del club - ma che, al contempo, non sarà semplice gestire in casa PSG, visto che il club sarà in ognicostretto ...Da Londra confidano in un'evoluzione positiva della vicenda, nella consapevolezza che in talverrebbe scritta una bella pagina sia per un territorio in cerca di riscatto che per l'intero calcio ...Da sottolineare anche la percentuale di rivendita spettante alla Roma, indi cessione dell'esterno azzurro: 40%. Sondaggio previsto nei prossimi giorni, visto che il Milan dovrà prima sciogliere ...

Calciomercato – Caso Mbappé: Offerta dell'Al-Hilal se non rinnova ... Pianeta Milan

Il Napoli è ad un passo dal chiudere il primo colpo del suo calciomercato estivo. Affare da circa 20 milioni di euro.. A due anni dall’ultimo rinnovo, è tutto pronto per un altro annuncio. Non è un caso che l’agente del terzino, Mario Giuffredi, sia da giovedì a Dimaro.