Calcio | Lazio Felipe Anderson ' Champions è sogno di tutti giocatori'

Durante ogni sessione di mercato ci sono dei sondaggi ma io sono sotto contratto con lae non penso ad altro". Sull'addio di Milinkovic Savic: "Un giocatore come lui sarebbe importante per ogni ...AURONZO DI CADORE - Terza conferenza stampa in ritiro. Dopo le parole di Cataldi e Casale ecco Felipe Anderson davanti ai giornalisti. La preparazione è entrata nella fase finale, domani la terza ...Il portiere ex - Atalanta ed il baby ex -sono arrivati a zero, da svincolati, mentre i due '... solo per poter dire 'io l'avevo detto' al bar di quartiere, ergendosi a grandi esperti del. ...

La Lazio accelera per Hudson-Odoi. Lanciato da Sarri, si tratta per il prestito La Gazzetta dello Sport

'Il presidente mi ha detto che ha intenzione di rinnovarmi il contratto' AURONZO DI CADORE (ITALPRESS) - 'La Champions è il sogno di tutti ...Arthur lascia la Juventus e approda alla Fiorentina. Il giocatore brasiliano classe '96 arriva con la formula del prestito.