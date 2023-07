Calcio in tv oggi sabato 22 luglio | calendario | palinsesto | orari Italia ed estero Come vedere le partite in streaming

(Di sabato 22 luglio 2023) Anche questo 22sarà strapieno di. Ha preso il via due giorni fa il Mondiale femminile tra Australia e Nuova Zelanda, previste perquattroin cui spicca, alle tre del mattino, il debutto degli Stati Uniti, favorite della competizione, che se la vedranno con il Vietnam per la prima partita del girone E. Momento anche di amichevoli. Tante le squadre di serie A impegnate, ben otto; spicca l’impegno dell’Atalanta a Clusone contro gli svizzeri del Locarno, mentre il Torino sarà impegnato con il Feralpisalò. In notturna invece la sfida di lusso tra Arsenal e Manchester United. In Sudamerica è invece tempo diufficiali. Si gioca sia in Brasile che in Argentina per i rispettivi campionati; i match tra San Lorenzo ed Argentinos Juniors, Flamenco ed America e Palmeiras e ...

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima ...Secondo il noto e accreditato quotidiano francese, il club parigino ha escluso dalla lista dei convocati per la tournée in Giappone la propria stella Kylian Mbappé, peraltro in campo- con tanto ...Quello diè stato un ulteriore step e credo che sia un bel viatico per proseguire verso il secondo ritiro. Bisogna mettere benzina per il campionato". Ricordiamo che i biancorossi sono in ...

ANCONA Arriva da Bologna il nuovo main sponsor dell'Ancona. A decidere di legarsi al marchio del Cavaliere armato è stata "Centro Software" azienda che sviluppa software ...