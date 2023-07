Busta paga | rivoluzione ad agosto | ecco quali stipendi schizzano

(Di sabato 22 luglio 2023) Cinque mesi (cinque) di sospirati aumenti inper quasi 14 milioni di lavoratori dipendenti pubblici o privati a patto che abbiano redditi inferiori a 35mila euro lordi. Arriva, come promesso, contante e sonante il famoso taglio del cuneo fiscale sul conto corrente dei lavoratori a partire dal cedolino di luglio. Aumenti che garantiranno una integrazione ai redditi dei lavorati e fino alladi novembre. Le coperture finanziarie per arrivare a dicembre non ci sono. E poi si confida sull'effetto tredicesime per rimpolpare la disponibilità di spesa invernale delle famiglie. Sta di fatto che dalla prossima settimana i lavoratori dipendenti potranno contare su una retribuzione un po' più alta - per effetto del taglio del costo della contribuzione a carico del lavoratore. Secondo le stime della ...

Sulla stessa linea Tilde Minasi: 'Inaccettabile e inappropriato' che Saviano 'resti indella tv di Stato. O per la Rai certe regole valgono solo per Facci che, per molto meno, è stato ...Nel dettaglio, sono due le ragioni per cui ladi agosto sarà più ricca: da una parte l' una tantum che la legge di Bilancio 2023 riconosce come sorta di anticipo del rinnovo di contratto ...Sulla stessa linea Tilde Minasi: 'Inaccettabile e inappropriato' che Saviano 'resti indella tv di Stato. O per la Rai certe regole valgono solo per Facci che, per molto meno, è stato ...

Busta paga dipendenti pubblici, nel cedolino di agosto ci sono gli aumenti: le cifre Money.it

L’ex dipendente di Visibilia Federica Bottiglione: «In cassa integrazione senza saperlo, amareggiata dalla ministra» ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...