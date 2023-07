(Di sabato 22 luglio 2023)Sud, ilper gli: che cos'è edomanda. Con il provvedimento 188347/, emanato dalle Entrate, si sblocca la possibilità di richiedere ilper glinel Mezzogiorno anche per le spese sostenute nel. Via libera, quindi, alla trasmissione telematica delle istanze per tutti gli imprenditori che in questi primi mesi dell’anno hanno...

...al concerto sarà gratuito grazie al sostegno e alla partecipazione dei mecenati dell'Art, la ...15 sul lungomaredi Civitanova Marche per Civitanova Danza 2023 una prima in esclusiva per le ......lucano (altro che acqua gratis) con una Regione che sarà incapace di uscire dal tunnel dei "", ... E' costituita dal 1° gennaio 2024 una societa' per azioni denominata "Acque delSpa", il cui ......Sviluppo presenta il suo Rapporto demografico sulle imprese 2022 dedicato all'Area Interna- ...sono l'agricoltura e il commercio seguiti dalle costruzioni che risentono della spinta del110%. ...

Bonus Sud 2023, il nuovo modello per gli investimenti: che cos'è e come fare richiesta Gazzetta del Sud

Bonus Sud 2023, il nuovo modello per gli investimenti: che cos'è e come fare domanda. Con il provvedimento 188347/2023, emanato dalle Entrate, si sblocca la ...Vediamo che cosa succederà per il prossimo mese di agosto 2023, sono in arrivo importanti novità. Andiamo a vedere tutti i dettagli nel nostro articolo qui di seguito.