Bologna-Palermo 2-2 | il tabellino

(Di sabato 22 luglio 2023)non vanno oltre il 2-2 nell’amichevole di Valles. Al 4? è Barrow ad aprire le marcature, prima del raddoppio al 63? di Raimondo. Al 68? Damiani riduce le distanze e riapre il test amichevole. E nel finale arriva l’eurogol di Edoardo Soleri che sfrutta un cross dalla destra per coordinarsi e concedersi una rovesciata imprendibile per Ravaglia. IlFC 1909: Skorupski (dal 46’ Ravaglia), De Silvestri (dal 46’ Posch), Bonifazi (dal 76’ Rosetti) , Lucumi (dal 46’ Beukema), Corazza (dal 46’ Sosa), Dominguez (dal 46’ Moro), Schouten (dal 46’ Aebischer), Ferguson (dal 46’ Pyyhtia), Mazzia (dal 61’ Lykogiannis), Barrow (dal 61’ Raimondo), Arnautovic (dal 61’ Ebone). All. Motta A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Posch, Sosa, Moro, Rosetti, Aebischer, Lykogiannis, Pyyhtia, Beukema, Amey, ...

Una prestazione molto confortante contro un avversario di un altro livello . Ilpareggia contro il, dimostrando di crescere dal punto di vista atletico e tattico. Ancora vanno sistemati alcuni aspetti ma l'amichevole contro la squadra di Thiago Motta può ...Un eurogol di Edoardo Soleri permette aldi agguantare ilsul 2 - 2 nell'amichevole di Valles, in Val Pusteria. La partita si sblocca dopo appena 4 . Arnautovic lavora un pallone per Barrow che con il controllo a seguire si ...Ritmi non altissimi nel primo tempo di. I rosanero mantengono il campo ma soffrono quando i rossoblù provano ad accelerare, come al quinto minuto quando è bastato un colpo di ...

NEDELCEARU-6 Perde in pressing alto sulla trequarti offensiva, sfera e contrasto da cui nasce il raddoppio di Raimondo, con letale ripartenza felsinea che buca un Palermo totalmente ... che firma il ...Il Palermo, attraverso un comunicato ufficiale, ha riportato sul proprio sito web il report odierno. I rosanero hanno ...