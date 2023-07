Ci vogliamo andare per tutti i nostri tifosi che credono nei valori di uno sport sano e questi verrebbero traditi se quelle cartevenissero rigirate a piacere. Noi crediamo in untipo ......settimana in cui ha criticato le richieste contrattuali di attori e scrittori e le hacome "... evidenziando come quello che sta succedendo nell'industria cinematograficanon è che la ......e carteche finalmente si traducono in un risultato tangibile per i cittadini" . Identica soddisfazione per l'assessore di Poirino Tonino Curiale, per il quale la rotonda rappresenta l'...

Bollate, altro monopattino coinvolto in un incidente stradale Il Notiziario

Al Nord temporali e grandine causano danni e feriti, mentre al Centro-Sud l'anticiclone interminabile non molla la presa: ci sono novità all'orizzonte, cosa succederà nei prossimi giorni ...L'intervista al country manager Italia Mauro Bolla. La compagnia, nel 2023, ha tagliato il traguardo dei 25 anni di attività ...