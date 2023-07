(Di sabato 22 luglio 2023) Siamo in pieno tempo di mercato. Negli ultimi giorni di questo rovente Luglio ilsta pensando a come preparare al meglio la squadra per la prossima stagione. Gli azzurri interverranno sul mercato in diversi reparti. La società partenopea deve acquistare un difensore centrale per sostituire il partente Kim Min-Jae e poi c’è da comprare L'articolo

BERNAIL RITORNO - Per Federicoil discorso è lo stesso, o meglio, è abbastanza simile. Anche l'attaccante ex Juve vuole lasciare il Toronto , ma per lui si aprono spiragli per un ...Il Milan si prepara a ufficializzare Rejinders ealtri colpi in vari reparti, occhio poi al ... la Reggina conferma Filippo Inzaghi in panchina.9.27 - Napoli, ideaper il dopo ...Commenta per primo Il Bolognaun super colpo per il proprio attacco in cui potrebbe presto partire Riccardo Orsolini (... Si tratta dell'ex - fantasista di Juve e Fiorentina Federico...

Bernardeschi sogna il Napoli DailyNews 24

Come possibile erede del messicano c’è un calciatore che ha vestito la maglia della Juventus. Stiamo parlando di Federico Bernardeschi che gioca attualmente al Toronto FC e vorrebbe tornare in Italia.Il Bologna è tentato sempre più dal colpo Bernardeschi, con l'AD Fenucci al lavoro per garantire a Thiago Motta il nuovo rinforzo offensivo ...