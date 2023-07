(Di sabato 22 luglio 2023) Nella prossima stagione tv, Mediaset ha deciso inaspettatamente di fare a meno di. O forse sarebbe il caso di dire il contrario. La showgirl argentina avrebbe infatti preso una decisione importante: via da Le Iene e da Tu si que vales per occuparsi di altri progetti. Ma dista parlando esattamente?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

ha recentemente preso la decisione di lasciare Mediaset, lasciando molti a interrogarsi sul suo futuro professionale. Tuttavia, interessanti indiscrezioni emerse di recente hanno ...Dopo il benservito a Barbara d'Urso e a, Pier Silvio Berlusconi procede nel ridisegnare la sua televisione. La rivoluzione messa in atto dall'amministratore delegato di Mediaset interessa anche uno dei reality più famosi e ...Il dopo Mediaset disarà a Discovery Un'idea sul dopo Mediaset della conduttrice argentina ce l'ha data oggi Alberto Dandolo su Dagospia . Nella sua rubrica 'Dandolate di oggi', il ...

Belen Rodriguez, cosa farà in tv Spunta un'indiscrezione: ecco dove potremmo vederla nella prossima stagione tv.Se da Mediaset è andata via (o è stata mandata via secondo alcuni), non di certo la carriera di Belen Rodriguez è giunta al capolinea. Anzi.