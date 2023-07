Basket | Europei Under 18 2023 | Italia | dal 18-0 alla sconfitta con la Grecia Bruttissimo infortunio per Stefano Conte

Leggi su oasport

(Di sabato 22 luglio 2023) In questo debutto agli18di Nis, in Serbia, all’semplicemente non va bene niente. Non c’è solo la sospensione del match nel finale di primo quarto per infiltrazioni d’acqua nello Sports Centre Cair, non c’è soltanto l’avvio con un parziale di 18-0 che si trasforma inper 81-88 contro la, ma c’è anche il tremendodi, rimasto vittima di una botta tra fronte e naso davvero molto dura su un contatto dopo un rimbalzo da tiro libero. Il giocatore di Anzio, rimasto a terra, è stato portato via in barella; ci si augura che nelle prossime ore arrivino notizie tranquillizzanti circa il suo stato di salute. Per la cronaca, gli uomini di Andrea Capobianco non riescono a giovarsi ...