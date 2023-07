Baseball | Serie A 2023 | vincono tutte le big nel turno del venerdì

(Di sabato 22 luglio 2023) Nessuna sorpresa neldelladi, Campionato che sta vivendo l’emozionante fase della Poule Scudetto. Nelle quattro partite in programma infattile favorite hanno trovato la vittoria, muovendo passi importanti in classifica. Nel sempre combattivo girone G San Marino ha arginato senza patemi Senago con un secco 8-1, mentre la Fortitudo ha trovato il successo per 1-9 al cospetto del Grosseto. Prosegue la leadership incontrastata di Macerata nel girone F. I marchigiani nello specifico si sono imposti su Modena per 0-9. Successo di misura invece per Godo, abile a superare Ronchi per 4-3.: Bologna vince lacon San Marino, Parma in testa al girone G LaA ...

Il terzo turno di intergirone, l’ottavo di quattordici in programma fino al week-end del 16-17 settembre, coincide con il giro di boa della poule salvezza che presenta classifiche corte nelle zone bas ...In serie B, trasferta in terra emiliana per la Catalana, attesa al “Tullo Massera” di Parma dalla Junior. Gli algheresi, freschi del netto doppio successo interno sui Cabs, scenderanno in campo alle ...