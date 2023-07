Bari | dipendenti del McDonald’s domani sciopereranno | questo il motivo

Lo sciopero è indetto dalla Filcams e la Cgil di. "È da anni che denunciano la mancanza di un sistema di aria condizionata adeguato nei ristoranti e soprattutto nelle cucine. Le attuali ...Il caldo in Puglia sta superando i 40 gradi e i circa 140dei McDonald's die di Casamassima, a contatto per ore con friggitrici e altre apparecchiature che si surriscaldano nelle cucine, domani sciopereranno per protestare contro "l'assenza ...Domani, come riporta l'Ansa, incroceranno le braccia idelle aziende Rm e Hb, esercenti marchio McDonald's: saranno in presidio dalle ore 18.30 alle ore 20.30 davanti ai locali di, in ...

I sindacalisti Ficco e Antonio Miccoli, segretario generale Filcams Cgil Bari, sottolineano che "la categoria denuncia da anni la mancanza di un sistema di aria condizionata adeguato nei ristoranti e ...Mentre il governo sta valutando le ipotesi di accordi aziendali e di Cig per crisi climatica, partono i primi scioperi spontanei di lavoratori per eccesso di caldo. A incrociare le braccia domani, inf ...