Barcellona ko per la gastroenterite | salta l’amichevole con la Juve

(Di sabato 22 luglio 2023) Ilvittima dellaal suo sbarco negli USA: annullatain programma contro la. La prima amichevole prevista tra bianconeri e blaugrana del Soccer Champions Tour prevista per le 4.30 di notte (ora italiana) non si giocherà a causa di un attacco diche ha colpito diversi membri del gruppo dei blaugrana. L’annuncio è arrivato dalcon un comunicato. IL COMUNICATO – Ilcomunica che la partita contro lantus FC, in programma oggi 22 luglio alle ore 19:30 al Levi’s Stadium, nell’ambito del Soccer Champions Tour, è stata annullata. Una parte significativa della rosa blaugrana ha una ...

...informa che la partita contro la Juventus è stata annullata. Una parte significativa della nostra rosa ha una gastroenterite virale' . Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti!...... dovevano essere i blaugrana di Xavi , ma Campioni in carica della Liga: poteva anche essere l'occasioneparlare di , da alcune settimane accostato ai colori bianconeri. Juve -, ......ufficiale del. Saltata quindi la sfida in programma questa notta in California tra i blaugrana e la Juventus: l'amichevole di cartello al Levi's Stadium non si disputerà. Ragioncui la ...

A poche ore dal calcio d’inizio la gara del Soccer Champions Tour 2023 Juventus-Barcellona è stata annullata a causa di un virus che ha messo ...Falsa partenza negli States per la tournée della Juventus. La partita d’esordio contro il Barcellona - prevista nella notte - è stata annullata. La prima amichevole del ...