Barbie | le opinioni della redazione

(Di sabato 22 luglio 2023) Ledei nostri redattori su, il film di Greta Gerwig che porta su grande schermo la popolare bambola targata Mattel. Nel cast Margot Robbie e Ryan Gosling. Arrivato in sala solo due giorni fa,è già un evento cinematografico di dimensioni enormi a livello globale. Da noi, in Italia, la risposta del pubblico è stata fenomenale: 2,178 milioni al botteghino nel primo giorno di programmazione, secondo solo a Spider-Man: No Way Home negli ultimi tre anni e miglior debutto a luglio, addirittura dal 2010, dopo Harry Potter e i DoniMorte - Parte 2 (!). Negli Stati Uniti, invece, si parla di un week-end da oltre 150 milioni di dollari, nonostante l'uscita in contemporanea di un altro dei film più attesi dell'anno, Oppenheimer di Christopher …

Ledella redazione Via dallo stereotipo (Luca Ceccotti) Il controverso ideale di perfezione non serve più in un mondo dominato dall'ansia dove La Gerwig è stata in grado di toccare ledi diverse generazioni suin parte proprio attraverso l'obiettivo del rapporto madre - figlia. 'è stata inventata nel 1959 e va avanti ...

Le opinioni dei nostri redattori su Barbie, il film di Greta Gerwig che porta su grande schermo la popolare bambola targata Mattel. Nel cast Margot Robbie e Ryan Gosling.