‘Barbie’ e ‘Oppenheimer’ | chi sta vincendo al botteghino?

(Di sabato 22 luglio 2023) Prosegue la sfida ‘Barbienheimer’ tra i due film del momentoAggiornamento del fine settimana dei filmSi parla di un totale stimato di oltre 308 milioni di dollari per Barbie e Oppenheimer (terzo miglior debutto in carriera di Christopher Nolan), grandissimo traguardo dopo la pandemia superando di gran lunga il fine settimana di Spider-man: No Way Home con 282,9 milioni di dollari. Oppenheimer (basata sulla biografia Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica) infatti, sta avendo un grande successo nelle sale americane e anche noi italiani lo attendiamo con ansia il 23 agosto 2023. Oppenheimer Oppenheimer di Nolan è al primo posto come pellicola meglio recensita dell’estate 2023, infatti è stato un film fortemente apprezzato. Attualmente nelle sale ...