Bandinelli saluta l’Empoli | «Abbiamo vissuto quattro stagioni indimenticabili»

(Di sabato 22 luglio 2023) Filippo, centrocampista del, hato il club toscano attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale Filippo, centrocampista del, hato il club toscano attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale. PAROLE – «Grazie Empoli, insiemeMi hai fatto crescere come uomo e come calciatore! Ho conosciuto persone fantastiche, amici veri e sinceri! A Empoli è nato mio figlio la cosa più importante della mia vita, non scorderò mai tutti i momenti bellissimi che hoin questa città! Grazie di cuore a tutti voi tifosi che mi avete sempre sostenuto, ci siamo divertiti! Auguro il meglio a tutto il mondo ...

Empoli e Spezia sono sempre più vicini a concretizzare lo scambio

"Spezia Calcio rende noto di aver ceduto a titolo definitivo all’Empoli FC le prestazioni sportive dell’attaccante Emmanuel Gyasi.Filippo Bandinelli è il quinto acquisto dell’estate dello Spezia. Il centrocampista, già unito al gruppo di Massimiliano Alvini a Santa Cristina Valgardena da qualche giorno, è da questo pomeriggio uf ...