di Ultima Generazione oggi ad Ancona. Un gruppo di attivisti ha esposto uno striscione con la scritta "Non paghiamo il fossile", mettendosi all'altezza di un semaforo, all'inizio ...... in un'altradi protesta, gli attivisti di Ultima Generazione, lo scorso 3 giugno, hanno preso di mira il Battistero di Firenze cospargendo il selciato di vernice . A Roma, in via ...... Paese più coinvolto per via sia dell' origine irachena di chi ha compiuto il gesto e sia perché l'è avvenuta proprio davanti l'ambasciata irachena in Svezia. Dopo l'assalto di ...

Azione dimostrativa di Ultima Generazione ad Ancona Euronews Italiano

Azione dimostrativa di Ultima Generazione oggi ad Ancona. Un gruppo di attivisti ha esposto uno striscione con la scritta "Non paghiamo il fossile", mettendosi all'altezza di un semaforo, all'inizio d ...La statua di Montanelli, situata nei giardini pubblici a Milano, è stata avvolta con nastro giallo e nero dagli attivisti di Extinction Rebellion ...