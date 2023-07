Azienda TLF | Consiglio di Stato salva la fabbrica dalla chiusura

Leggi su lortica

(Di sabato 22 luglio 2023) Fumata bianca per la Tlf, storicadel Casentino che produce giochi per bambini in legno green. Dopo numerose riunioni tenutesi innei mesi scorsi, sia con i verticili che con le istituzioni del Territorio, alla luce di quella che sembrava una vicenda di fatto ormai senza uscita, è arrivato il lieto fine. Il ricorso vinto dall’appellandosi aldi, riporta serenità per il futuro di circa 80 dipendenti e le loro famiglie tra diretti ed indotto – commenta Gilberto Pittarello, della Filca Cisl di Arezzo. La vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso i dipendenti della Tlf era legata al tracciato relativo alla variante della strada regionale 71 in località Corsalone. Il tracciato delineato da parte dei tecnici della Regione Toscana sarebbe ...