Attenzione borseggiatrici a Venezia | la voce di Monica Poli è un tormentone virale VIDEO

(Di sabato 22 luglio 2023) Sale l’sullecon ladi, 57 anni, che è diventata unsui social network. La donna, infatti, è Consigliera della Municipalità di, Burano e Murano per la Lega ed è protagonista didenuncia che vengono pubblicati sui social network (Facebook, Instagram e TikTok) del Comitato Cittadini non Distratti e che mostranoo ladri in azione.ha spiegato che la sua iniziativa nasce da un furto da lei subito l’anno scorso, e che non voleva ritrovarsi ad essere un fenomeno del web. @cittadininondistratti2 ##CITTADININONDISTRATTI ...

Come è nato il tormentone 'pickpocket' 'Semplicemente il nostro è un gruppo di disturbatori, da anni segnaliamo ledi Venezia. Avevamo una pagina Facebook, ma non aveva ...Un urlo virale:, pickpocket!! Succede da anni a Venezia, dove i Cittadini non distratti da anni - stufi di vedere furti e borseggi compiersi a ripetizione - hanno deciso di non restare a ...C'è da fare massimaanche nei supermercati: lesi spostano ormai dovunque e l'altra mattina una signora che faceva spesa si è accorta che la sua borsa era stata sapientemente squarciata da una ...

Monica Poli, la voce "virale" di «Attenzione, borseggiatrici» | Giornalettismo Giornalettismo

Fa parte, da anni, del Comitato "Cittadini Non Distratti". La sua voce, abbinata ai video su TikTok, l'hanno resa "famosa" nonostante sia una Consigliera alla Municipalità a Venezia ...Tutto è partito dalla viralità dell'audio TikTok "borseggiatrici", che in molti stanno usando per creare contenuti: abbiamo fatto l'analisi dei profili social di Cittadini non distratti ...