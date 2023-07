Attentato incendiario in distributore a Cagliari | 5 arresti

(Di sabato 22 luglio 2023) Sono stati arrestati i presunti autori e mandante dell'incendio che il 14 aprile 2022 ha distrutto ildi carburanti Esso in viale Marconi a. In manette sono finiti cinque uomini ...

Tre di loro sono coinvolti nel rogo del distributore, mentre gli altri due in un- un'auto bruciata - avvenuto a Sestu il 27 dicembre dello scorso anno. I due episodi sarebbero ...La Polizia di Stato di Cagliari ha eseguito un'operazione che ha portato all'arresto dei presunti mandanti ed esecutori materiali dell'a un distributore di carburante, avvenuto la notte del 14 aprile 2022, a Cagliari in viale Marconi. I cinque arrestati, tutti di Cagliari, di età compresa fra i 33 e i 52 anni, ...Siniscola .la notte scorsa a Siniscola nella centrale via Gramsci La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Siniscola è intervenuta intorno all'1:30, a seguito di un incendio che ...

Attentato incendiario nella notte: distrutta l’auto di un giovane LinkOristano

CAGLIARI. La Polizia di Stato arresta 5 persone. Tre di loro sono i presunti responsabili dell’attentato incendiario che il 14 aprile 2022 ha distrutto una stazione di servizio in viale Marconi. Gli ...Sono stati arrestati i presunti autori e mandante dell'incendio che il 14 aprile 2022 ha distrutto il distributore di carburanti Esso in viale Marconi a Cagliari. In manette sono finiti cinque uomini ...