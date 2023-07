ATP Umago 2023 | il tabellone Sonego e Cecchinato | possibile derby al 2° turno Arnaldi in zona Cilic e Thiem

(Di sabato 22 luglio 2023) L’anno scorso, a, il campo centrale era ben più che pieno a causa della finale più sognata, quella tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. L’altoatesino vinse in tre set sullo spagnolo, nel tripudio della maggior parte dei presenti visto che il torneo croato ha una non indifferente frequentazione italiana in parecchi casi. Non è nemmeno un caso che le presenze azzurre, qui, siano preponderanti a ogni occasione. L’anno scorso questo fu letteralmente il torneo degli italiani: unfino alla semifinale e tre azzurri al penultimo atto: Sinner, Franco Agamenone e Giulio Zeppieri. Nessuno dei tre è qui oggi; c’è invece Lorenzo, che da numero 2 del seeding ha un bye al primoe potrebbe trovare Marcoal secondo. Il siciliano, in particolare, è chiamato a ...

Forme di protezione Non ne sono a conoscenza, credo che l'e gli altri organi che governano il ... Resta concentrato sul tennis Maestrelli, da oggi in campo nelle qualificazioni ad(poi sarà a ...Cinque gli italiani impegnati nel primo turno di qualificazioni dell'250 di. I primi a scendere in campo dalle ore 16.00 saranno Brancaccio e Maestrelli opposti rispettivamente a De Jong e ...Ben cinque azzurri al via nel tabellone di qualificazione del torneodi2023. Sulla terra rossa dell'Istria, cinque giocatori italiani provano a entrare nel main draw dopo il percorso di due match nel seeding cadetto. Si tratta di Luca Nardi e Flavio Cobolli, ...

ATP 250 Umago: Il Tabellone Principale. Sonego e Arnaldi teste di serie LiveTennis.it

Il diciottenne americano vince sul connazionale McDonald. Isner rimonta contro Tommy Paul ...Tra i ricordi più belli di questa stagione per Holger Rune sicuramente non ci sarà spazio per la Hopman Cup. Nel giro di due giorni, il danese ha rimediato quattro sconfitte (due in singolo e due in d ...