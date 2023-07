ATP Newport 2023 | Mannarino sfiderà in finale la favola di Michelsen

(Di sabato 22 luglio 2023) Saranno Adriane Alexa giocare ladel torneo ATP 250 di, su un’erba che si caratterizza per essere l’ultima dell’anno ad alto livello, nonché quella più vicina alla Hall of Fame del tennis ivi sita. E se il francese sui prati è noto che sa giocare, per quanto riguarda l’americano siamo di fronte a una delle storie e imprese più incredibili del. Partendo dal derby tutto transalpino trae Ugo Humbert, la prevalenza è anche troppo netta a favore del trentacinquenne nato a 15 km da Parigi. Lo è anche più del 6-4 6-3, già per il doppio break di vantaggio nel primo set soltanto parzialmente ridotto, benché le chance di togliersi la battuta a vicenda siano tante da una parte e dall’altra. Complessivamente ...

Continua il momento magico per Michelsen, che, dopo la sconfitta dall'esordio in un tabellone a Mallorca (vinse Eubank per 6 - 3 6 - 7 (6) 7 - 5), si è presentato sull'erba di Newport forte della ... Non si ferma Alex Michelsen. Il diciottenne statunitense, di cui Vincenzo Martucci ha qui raccontato la storia, ha centrato a Newport la prima semifinale ATP in carriera. Ha scritto l'inizio di una nuova storia nella sede della Hall of Fame del tennis mondiale, nella prima casa del tennis USA. Attualmente numero 190 del ...

Sarà un altro derby americano in semifinale a Newport. Il vecchio contro il nuovo corso sull'erba del Rhode Island; se nella parte bassa è stato rispettato il pronostico con il match tutto francese tra Mannarino e Humbert ...