ATP Bastad 2023 | Andrey Rublev batte Francisco Cerundolo e raggiunge Ruud in finale

(Di sabato 22 luglio 2023) Èil secondo finalista dell’ATP 250 di. Sulla terra rossa svedese, il russo classe 1997 (testa di serie n.2) dimostra, ancora una volta, di essere un giocatore di grande qualità el’argentino(n.4 del seeding) per 7-6(6) 6-7(7) 6-3 dopo due ore e 49 minuti di gioco. Nell’ultimo atto del torneosfiderà il norvegese Casper(n.1 del torneo), che sempre oggi è uscito vittorioso dall’altra semicontro l’italiano Lorenzo Musetti. In avvio di primo set i servizi dei due tennisti funzionano e si arriva sul 4-3 in favore disenza palle break. Poi nell’ottavo gioco l’argentino accelera e sale 15-40, ma subito doporeagisce e ...

ATP Bastad 2023 - Casper Ruud-Lorenzo Musetti, semifinale: orari, info utili, dove vederla in TV e LIVE-Streaming Eurosport IT

