ATP Amburgo 2023 | il tabellone Musetti difende il titolo del 2022 | c’è Ruud nell’altro lato

(Di sabato 22 luglio 2023) Un anno dopo lo spettacolare successo in finale su Carlos Alcaraz (che quest’anno non si presenta), Lorenzotorna al Rothenbaum diperre ildell’ATP 500 che, fino al 2008, è stato anche un Masters Series (oggi 1000), prima di tutte le vicende che hanno portato la terza tappa della stagione rossa pre-Parigi a Madrid. Per il toscano la difesa comincia contro un qualificato, ma in generale il suoè piuttosto insidioso: dalle sue parti, infatti, ci sono tante possibili trappole, dal peruviano Juan Pablo Varillas all’argentino Tomas Martin Etcheverry, entrambi con alle spalle un validissimo Roland Garros. Lo spot di semifinale è quello del russo Andrey Rublev, invitato a mezzo wild card. ATP Bastadpiù solido nei punti chiave, ...

MONTEPREMI E PRIZE MONEY PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALE500PRIMO TURNO (1) Lehecka bye Thiem vs (Q) Cilic vs (Q) (Q) vs (7) Arnaldi (3) Ofner bye Popyrin vs Bonzi (WC) ...Tennis News Tabelloni Lo scorso anno proprio qui abbiamo vissuto uno dei momenti più piacevoli del tennis italiano degli ultimi anni. Lorenzo Musetti è il campione in carica del torneodi, ricordiamo con grande piacere la sua straordinaria vittoria su Carlos Alcaraz in finale, la sua più grande vittoria in carriera. Lorenzo ora difenderà il titolo (e difenderà comunque ...Ruud e Rublev prime due teste di serie È stato sorteggiato il tabellone dell' Hamburg European Open , ATP500 diche sarà il torneo più importante a livellonell'arco della prossima ...

