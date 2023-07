Atletica | Samuele Ceccarelli frenato a Trieste | pesano le fatiche della 4×100 | un cubano vince i 100

(Di sabato 22 luglio 2023)non è riuscito a illuminare la scena al Meeting di. Il Campione d’Europa sui 60 metri indoor era l’uomo più atteso nel capoluogo giuliano, dopo che ieri aveva contribuito in maniera determinante alla qualificazioneai Mondiali di Budapest. Il toscano, probabilmente con qualche scoria di troppo nelle gambe per la fatica profusa a Grosseto, ha corso i 100 metri in 10.38 con 0,2 m/s di vento a favore. Una prestazione inferiore a quanto l’azzurro era riuscito a fare durante il mese di giugno, quando infilò un doppio 10.13 (tra il Golden Gala di Firenze e gli Europei a squadre di Chorzow) e un 10.15 a Ostrava. Il riscontro cronometrico non potrà soddisfare il 23enne, che deve però tenere in considerazione lestaffetta e ...

La 4x100 maschile azzurra di Roberto Rigali, Filippo Tortu, Lorenzo Patta eCeccarelli - ... È oro! Leggi i commenti: tutte le notizie 21 luglio - 20:56... in concomitanza con la prima giornata dei Campionati Italiani Juniores, l'Italia ha schierato in prima frazione Roberto Rigali, in seconda Filippo Tortu, in terza Lorenzo Patta e in quarta...L'Italia ha schierato in prima frazione Roberto Rigali , in seconda Filippo Tortu , in terza Lorenzo Patta e in quartaCeccarelli . Gli azzurri sono riusciti a migliorare di molto il 38 38 ...

Atletica, Samuele Ceccarelli frenato a Trieste: pesano le fatiche della 4x100, un cubano vince i 100 OA Sport

Su www.atletica.tv la diretta streaming del Triveneto Meeting Internazionale di Trieste. In gara, tra gli altri, gli azzurri Samuele Ceccarelli (100), Leonardo Fabbri e Zane Weir (peso), Elena Bellò ...Grosseto: Magnifica giornata di atletica a Grosseto. La 4x100 azzurra blinda la qualificazione per i Mondiali di Budapest correndo in 38.04, merito del quartetto composto da Roberto Rigali, Filippo To ...