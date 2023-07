(Di sabato 22 luglio 2023)era il ragazzo più atteso ai Campionati Italiani Juniores dileggera e il giovane fuoriclasse laziale non ha deluso le aspettative ando comodamente ladi salto in lungo. Il Campione d’Europa Under 18 si è imposto in terra toscana con unda 7.83 metri (0,8 m/s di vento negativo) piazzato al quinto tentativo, dopo che in precedeva aveva timbrato nell’ordine 7.76, 7.80, 5.90, 7.66. L’azzurro ha poi chiuso con un nullo, lasciandosi alle spalleBenente (7.45) e Alessandro Ben Chabene (7.43).non gareggiava dallo scorso 30 giugno, quando a Losanna fu nono in Diamond League con un salto da 7.73, una settimana dopo il secondo posto raccolto agli Europei a ...

Iscritti ancheDe Rocchi negli 800, Jacopo Risi nei 1500, Fikadu Santelia nei 3000. Negli ostacoli c'è un atleta che quest'anno ha sfilato un record di categoria a Andrew Howe ed è Matteo ...Livorno 21 luglio 2023 -, otto titoli e 17 atleti sul podio per la Libertas Runners Livorno Ancora successi ai ... Nei 100mBottai corre la batteria in 11″26 migliorandosi poi in ...Nei 100 metri il talamoneseTacchini (Lecco) e Jim Folajin Fonseca (Cento Torri Pavia) avevano chiuso spalla a spalla in batteria con vittoria del pavese per millesimi (10.71/ - 1.0 ...

Atletica, Mattia Furlani torna in gara e vince: balzo agevole a Grosseto OA Sport

Grosseto: Magnifica giornata di atletica a Grosseto. La 4x100 azzurra blinda la qualificazione per i Mondiali di Budapest correndo in 38.04, merito del quartetto composto da Roberto Rigali, Filippo To ...Grosseto Tre giornate di sfide, circa mille atleti in gara, 44 titoli in palio. Ecco i numeri dei Campionati Italiani Juniores, a Grosseto, iniziati ieri ...