(Di sabato 22 luglio 2023) La sfida traera uno dei piatti forti del Meeting di. Il confronto tra i due azzurri nel getto del peso è stato a senso unico: il toscano ha messo subito la freccia con 20.87 al secondo tentativo e poi si è progressivamente migliorato, stampando in serie 21.20, 21.25 e 21.32 prima di un pregevole 21.71 che ha impreziosito il pomeriggio in terra giuliana. Il classe 1997 si è fermato a una decina di centimetri dal suo stagionale, raggiunto lo scorso 17 giugno a Pergine Valsugana, e a un paio di centimetri dallache gli permise di vincere il Golden Gala a Firenze il 2 giugno.ha dato un segnale importante dopo le poco esaltanti prove offerte tra Ostrava (21.37) e Losanna (21.41) a fine giugno. ...

Ma anche il pesistaFabbri (Aeronautica), a meno di ventiquattr'ore dall'impegno del tardo pomeriggio di oggi a Trieste, e la primatista italiana dell'asta Roberta Bruni (Carabinieri), alla ...Nella decima tappa della Wanda Diamond League, l'ultima prima dei Mondiali di Budapest, saranno tre gli azzurri in gara: oltre alla Battocletti in scena pure il pesistaFabbri (Aeronautica), ...Grandi ambizioni azzurre anche ai campionati del mondo dileggera , in programma dal 19 al ... Anche quest'anno la musica è protagonista delle serate estive, con le melodie diLagorio, ...

Atletica, Leonardo Fabbri troneggia oltre 21.70! Misura d'impatto a Trieste, battuto Zane Weir OA Sport

Su www.atletica.tv la diretta streaming del Triveneto Meeting Internazionale di Trieste.Su www.atletica.tv la diretta streaming del Triveneto Meeting Internazionale di Trieste. In gara, tra gli altri, gli azzurri Samuele Ceccarelli (100), Leonardo Fabbri e Zane Weir (peso), Elena Bellò ...