Atletica | Diamond League Battocletti | Fabbri e Bruni a Londra

(Di sabato 22 luglio 2023) La trentina torna in scena nei 5000 dopo la vittoria agli Europei a squadre. ROMA - L'ultima volta che ha corso a, a maggio, Nadiaha sfiorato il record italiano dei 10.000 metri, chiudendo in 31:06.42. Parliament Hill e l'Olympic Stadium distano sette miglia ma la voglia di conti

... ha sfiorato nuovamente i 7 metri nellaLeague 2023 . La campionessa toscana ha vinto anche a Montecarlo , ed è la terza vittoria su tre nel lungo sul massimo circuito di: e il salto ......ambizioni azzurre anche ai campionati del mondo dileggera , in programma dal 19 al 27 agosto a Budapest . Oltre ai mondiali, per tutta l'estate in diretta anche le tappe della Wanda...... 1.474.000 spettatori (12,86%); Rai Due " L'isola delle trenta bare: 398.000 spettatori (3,05%); Italia 1 " Chicago PD: 1.168.000 spettatori (8,56%); Rai Tre "League Montecarlo: ...

Diamond League - Clamorosa Larissa Iapichino! L'Azzurra stravince a Monaco col nuovo primato personale di 6,95 Eurosport IT

Nella decima tappa della Wanda Diamond League, l'ultima prima dei Mondiali di Budapest, saranno tre gli azzurri in gara: oltre alla Battocletti in scena pure il pesista Leonardo Fabbri (Aeronautica), ...L’ultima volta che ha corso a Londra, in maggio, Nadia Battocletti ha sfiorato il record italiano dei 10.000 metri con 31:06.42. Parliament Hill e l’Olympic Stadium distano sette miglia, ma la voglia ...