Atalanta | il ritiro si chiude con 9 gol al Locarno Cori e applausi per Muriel e Højlund

Leggi su bergamonews

(Di sabato 22 luglio 2023) Clusone. Pienone, ancora una volta. Ben oltre i duemila (toricamente, capienza massima consentita, ma certamente superata) tifosi nerazzurri, più qualcuno dalla Svizzera, hanno salutato l’ultima amichevole dell’neldi Clusone sabato 22 luglio, contro gli svizzeri del, appena promossi nella quinta serie elvetica. Una sgambata che come le precedenti si è risolta in goleada, 9-0, pur contro un avversario naturalmente più preparato rispetto alle due Rappresentative affrontate nei primi due impegni. Gian Piero Gasperini non ha potuto disporre di Zapata, che ha ripreso venerdì il lavoro in campo, con le prime corse, oltre a Miranchuk e Latte Lath. In attacco ha provato ancora il tandem Lookman-(il danese è stato tra i più acclamati), con Kolasinac terzo di sinistra della difesa a tre e Maehle ...