È quindi partito l'dell'Inter a Sommer, 34enne portiere svizzero, che ha già l'ok ai ... HAMZA RAFIA al LECCE (dal Pescara) Il clubha ufficializzato l'acquisto a titolo deifinitivo ...Il Manchester United ha messo nel mirino Rasmus Hojlund . I Red Devils stanno preparando l'all'attaccante di proprietà dell' Atalanta : presto previsti dei contatti tra le parti per ...Come riportato da Sky Sport, infatti, il clubvorrebbe ottenere il giocatore in ...sembra rientrare nel progetto tecnico di Luis Enrique e la Roma spera di approfittarne tentando l'...

Assalto giallorosso: la Juve piazza l'esubero - calciomercatonews.com Calciomercatonews.com

Lo spagnolo è la prima scelta dello Special One L’assalto di José Mourinho ad Alvaro Morata si intensifica, con il tecnico della Roma che sta facendo di tutto per assicurarsi il centravanti spagnolo c ...Il Questore della provincia di Bologna, a seguito di articolati e minuziosi accertamenti effettuati dalla Digos della Questura di Benevento, ha emesso cinque provvedimenti di Daspo (divieto di accesso ...