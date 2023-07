Arsenal-Manchester United Amichevole | 22-07-2023 ore 23 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati Sancho | Garnacho e Antony per ten Hag

Leggi su infobetting

(Di sabato 22 luglio 2023)si incontrano durante il loro tour americano in un duello storico che ha sempre qualcosa di speciale anche lontano dall’Inghilterra e in piena estate, a tre settimane dall’inizio della Premier League (calendario prima giornata-24). I Gunners debutteranno sabato 12 agosto in casa contro il Nottingham Forest mentre i Red Devils InfoBetting: Scommesse Sportive e