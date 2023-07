Arresto di Igor Girkin | Gran Bretagna | Più debole il tabù contro critiche pubbliche a Putin

Secondo l'intelligence britannica, l'a Mosca diGirkin , l' ex alto ufficiale dei servizi segreti russi diventato un popolarissimo influencer dei blogger nazionalisti, che più volte ha ...'È probabile che l'diGirkin faccia infuriare gli altri membri della comunità dei mil - blogger - ed elementi all'interno dell'esercito in servizio - che vedono in gran parte Girkin come un astuto analista ...Lo scrive l'intelligence militare britannica nel suo quotidiano bollettino sull'Ucraina, la cui edizione odierna è interamente dedicata all'diGirkin, soprannominato Strelkov, cioè ...

Russia, arrestato per "estremismo" il nazionalista e veterano Igor

L'arresto dell'ex comandante separatista in Ucraina e blogger militare nazionalista Igor Girkin, critico con la leadership russa, è un ...Il tabù contro le critiche aperte al regime di Putin si è notevolmente indebolito": lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence confermando l’arrest ...