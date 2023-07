Andrea Purgatori | tac e autopsia | il giorno che cambia tutto

(Di sabato 22 luglio 2023) Prevista per mercoledì l'su, il giornalista morto in ospedale mercoledì 19 luglio. L'esame autoptico è stato disposto dalla procura di Roma dopo l'esposto presentato dai familiari del giornalista. Martedì invece sono previsti gli esami radiologici, tra cui una Tac. I parenti disospettano che dietro la morte improvvisa ci sia stato un errore nella diagnosi della malattia e conseguentemente nelle cure.

Emergono ulteriori dettagli sulla vicenda della morte del giornalista, che ha scosso per la sua velocità , e che è diventata in queste ore un caso mediatico e un'indagine giudiziaria che vede indagati il professore Gianfranco Gualdi, 75 anni, consulente ...La nuova settimana potrebbe portare alle tanto attese prime risposte sulla morte di. Cosa ha provocato il decesso del giornalista e conduttore tv L'autopsia, preceduta da una tac, potrebbe sciogliere i dubbi della famiglia che intende conoscere tutta la verità su ...L'idea era quella di preparare insieme ad'alcune puntate da mandare in onda a reti unificate sulla mafia sul modello Santoro - Costanzo '. A rivelare l'ultimo progetto del giornalista de La7 scomparso prematuramente ...

L'nchiesta sulla morte di Andrea Purgatori: autopsia e Tac entro martedì prossimo RaiNews

(LaPresse) Prevista per mercoledì l'autopsia su Andrea Purgatori, il giornalista morto in ospedale mercoledì 19 luglio. L'esame autoptico è ...L'inchiesta vede iscritto per omicidio colposo, oltre al professor Gianfranco Gualdi della Pio XI, anche il suo braccio destro Claudio Di Biasi ...