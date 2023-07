Andrea Purgatori | due luminari indagati per la morte del giornalista «Radioterapia per errore»

Domani 22 luglio è stata disposta l'autopsia per la morte del giornalista. La Procura di Roma, infatti, ha aperto un fascicolo su denuncia dei familiari del giornalista lanciando sospetti sulle cure a cui era stato sottoposto dopo che gli era stato ...Il direttore di TgLa7, Enrico Mentana, parla a Metropolis di, dopo che la procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla sua morte: 'I famigliari avanzano un dubbio ed è giusto che si faccia chiarezza. Ma noi, che pure lo abbiamo conosciuto, ...Era l'ossessione di: "Mettere in fila i fatti". Partire da lì per ricostruire, comprendere, trovare il filo dei tanti, troppi misteri italiani. Questa volta però l'inchiesta non è ...

Morte Andrea Purgatori, due indagati per omicidio colposo dalla Procura di Roma Sky Tg24

Il direttore del Tg de La7 ricorda il collega: “Si sta discutendo se quelle nel suo cervello invece di essere delle metastasi fossero delle ischemie. Ovvio ...Il regista e amico, con cui ha scritto e realizzato quattro film tra cui Il muro di gommae Fortapasc dedicati al giornalismo indipendente: «La gente lo fermava per strada per ringraziarlo. Non mollava ...