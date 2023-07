Amichevoli Napoli estate 2023 | calendario | date e orari delle partite in programma

(Di sabato 22 luglio 2023) Ilcome di consueto da diverse stagioni svolgerà il proprio ritiro precampionato suddividendolo in due parti, infatti la prima parte del ritiro si svolgerà a Dimaro dal 14 al 25 luglio; la seconda parte del ritiro, invece, si svolgerà a Castel di Sangro dal 28 luglio al 12 agosto. I partenopei del neo tecnico L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: La Lazio batte il Sassuolo, riepilogo domenica Serie A Le probabili formazioni di Milan-, Serie A Calciomercato, Matteo Politano in uscita: c’è l’interesse della Lazio Insigne, possibile rottura con il. Rinnovo sempre più lontano Spalletti pronto per la Champions: “Affronteremo il Liverpool di sempre” Dove vedere Udinese-, streaming ...

FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma %s Foto rimanenti CALENDARIO Ledi A: oggi Milan esu Sky Oggi grande giornata disu Sky: prima uscita stagionale per il Milan di Pioli, che ...L'ex, dopo una sola stagione, sta per lasciare il Valencia in direzione Argentina. Intanto gli spagnoli hanno diramato l'elenco ufficiale per leestive e l'uruguaiano non è ...SSC, stagione 2023/2024: abbigliamento e merchandising in vendita su Ebay- Anaune Val di Non 6 - 1, il tabellino della partitaprimo tempo : Nikita Contini, Alessandro Zanoli, ...

Copetti ripartirà dal Milan, ha firmato un contratto fino al 2026. Il Pomigliano ufficializza due acquisti: Ippolito e Szymanowski ...Dopo la rete messa a segno nell'amichevoli di ieri, contro l'Anaune Val di Non, nella giornata di oggi l'agente di Iaccarino ha fatto il punto sul futuro ...