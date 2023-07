Amichevoli estive | Juve-Barcellona domani a Santa Clara | dove vederla in tv

(Di sabato 22 luglio 2023) (Adnkronos) – In attesa dell’inizio del campionato di Serie A,ntus impegnata negli Usa in tredi prestigio. La prima, quella contro il, si giocherà23 luglio al Levi’s Stadium di, a pochi chilometri da San Francisco. Il primo match californiano lalo disputerà alle 4.30 del mattino (ora italiana). Sarà la sesta volta che le due squadre si affronteranno negli States, la prima a San Francisco. L’ultima sfida amichevole tra le due squadre risale allo scorso anno – il 2022 – quando a Dallas finì 2-2. Da ieri e fino al 3 agosto, lantus sarà negli Stati Uniti per partecipare al Soccer Champions Tour 2023. Prossime tappe Los Angeles e poi Orlando per i match contro Milan e Real Madrid. L’amichevole ...

Lesono una serie di partite di calcio non ufficiali che si giocheranno in tutto il mondo tra Luglio e Agosto 2023. Le partite saranno trasmesse in diretta su Sky, NOW e DAZN e ...... da qualche giorno si trovano negli Stati Uniti per affrontare le rispettive tournée. ... Duefinora anche per il Manchester United, che ha convinto sia contro il Leeds (2 - 0) che ...Condividi su: Dopo aver sconfitto Auronzo e Primorje nelle prime due, i biancocelesti scendono in campo contro i friulani che militano nel campionato di Serie C. Il match Lazio - Triestina si gioca domenica 23 luglio alle ore 17 nello stadio di ...

Oggi in TV, amichevoli estive: Monza-Giana Erminio e Genoa-Venezia TUTTO mercato WEB

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...Il calcio estivo è fondamentale per preparare la stagione e mettere benzina nel serbatoio. Dopo il match con la Fiorentina terminato con un positivo pareggio (1-1), il Parma disputerà altri tre test ...