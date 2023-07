Amichevoli estive | Barcellona-Juventus cancellata

(Di sabato 22 luglio 2023) (Adnkronos) – L'amichevole, in programma a Santa Clara in California alle 19.30 locali di oggi (le 4.30 di domenica 23 luglio in Italia), è stata: numerosi giocatori delsono stati colpiti da gastroenterite virale, annuncia il club catalano dal proprio sito. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

