Amichevole | la Roma batte 6-0 il Latina

(Di sabato 22 luglio 2023) (Adnkronos) – Ottimo test per lain. La squadra di Mourinho ha battuto il6-0. Ad aprire le danze ci pensa Andrea Belotti dopo solo venti minuti dal fischio di inizio: assist di Solbakken per il Gallo che si gira ed incrocia all’angolino. Due minuti dopo laraddoppia grazie a Pagano: uno-due con Solbakken e conclusione mancina sul secondo palo, dove il portiere non può arrivare. Nel secondo tempo la musica non cambia: al 47’, in avvio di ripresa, sale in cattedra anche Paulo Dybala. L’argentino segna la terza rete su assist di El Shaarawy. Tre minuti dopo sigla la doppietta personale dopo aver vinto un rimpallo e superato il portiere con un pallonetto. Al minuto 60 Belotti torna a segnare: assist di Dybala e destro imparabile. L’ultimo gol del match porta la firma di Ibanez che ...

...West Ham nell'odierna contro il Dagenham & Redbridge. Ancora non si conoscono i motivi di quest'assenza, anche se potrebbe essere collegata proprio al passaggio dell'attaccante alla. ...Tra gli obiettivi principali del mercato dellac'è sempre Gianluca Scamacca . L'attaccante ha recuperato dopo l'infortunio al menisco e ha ... non ha giocato nell'in programma per oggi ...1 Gianluca Scamacca si avvicina alla. L'attaccante ha recuperato dopo l'infortunio al menisco e ha preso parte al pre - campionato ... non ha giocato nell'in programma per oggi contro il ...

Roma-Latina 6-0: doppiette per Dybala e Belotti Sky Sport

La Roma si trova in Portogallo e in occasione del prossimo test amichevole il club giallorosso sfiderà la formazione lusitana del Braga. La squadra allenata da Mou spera di registrare un successo che ...L'attaccante, che piace alla Roma come alternativa al sogno Morata, è rimasto a riposo nel test contro il Dagenham & Redbridge: tutti i dettagli ...