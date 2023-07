Amica di agosto è in edicola con la shopping bag e l’oroscopo

Leggi su amica

(Di sabato 22 luglio 2023) Dall’editoriale di Luisa Simonetto sul numero didi Luglio, ora in. Ma sì. Èanche per quest’anno. Vero: non è più in automatico sinonimo di “ferie”, quella dimensione totalizzante da città vuota e serrande abbassate che rimane più che altro uno stato mentale. Antecedente alla cena stellata o al gelato artigianale “deliverati” a casa anche la notte di Ferr. O alla pratica del weekend lungo e delle partenze su misura, sartoriali. Potendo, sai che soddisfazione fare “ciao ciao” quando tutti gli altri tornano? Per me, però,vuol dire comunque testa più libera, leggera. Un’informazione che il cervello traduce immediatamente così: più tempo per leggere. Non per vedere più serie tv? Quella è una forma di dipendenza che funziona gli altri undici mesidell’anno, mi dico, una ...