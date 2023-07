Alto Adige | escursionista precipita e muore in Val Badia

(Di sabato 22 luglio 2023) Tragedia in, dove il corpo senza vita di unitaliano di 50 anni è stato recuperato nei pressi della 'Grotta della neve', attrazione turistica in Val. Stando ad una prima ricostruzione, l'uomo stava percorrendo un passaggio esposto assieme ad un gruppo di abruzzesi quando èto per circa dieci metri finendo nel nevaio sottostante che però non ha retto il peso facendolo cadere ulteriormente in un torrente. Il corpo è stato recuperato dal Soccorso alpino con l'ausilio della Guardia di Finanza e l'elisoccorso dell'Aiut Alpin Dolomites.

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - "Rispettiamo il dolore della famiglia e ci sottraiamo dal processo mediatico. Speriamo che il clamore si attenui e siamo sicuri che gli accertamenti tecnici dimostreranno la co ...