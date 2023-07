Abbi cura di te

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 22 luglio 2023) Di Vincenzo Calafiore 22 Luglio 2023 Udine ( Tratto da “ Il Ladro di Coriandoli ) Amos alla sorgente parla con la sua immagine riflessa sull’acqua Fra tutte quelle cose che hai in un luogo che mai vedrò, chissà forse un giorno troverai qualcosa di mio, un passaggio temporaneo nella tua vita. Ieri notte mi sono sentito sfiorare dalle tue mani, ed è stato un repentino risveglio in piena notte, non mi rimase altro che ripensare alla nostra lunga storia d’amore. Certo non ti avrei mai chiesto di amarmi per una vita intera, probabilmente il tuo amore si sarebbe consumato piano piano, un po’ alla volta fino a restare niente. Forse qualcosa di me ti è rimasto dentro, non potrai mai cancellare il ricordo, il mio ricordo, non potrai mai cancellare il mio amore e tutte le volte che ci siamo detti “ Ti Amo” , i baci, gli abbracci, le lunghe traversate dell’anima in piena notte in riva a ...