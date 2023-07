Aarhus vs Vejle – probabili formazioni

(Di sabato 22 luglio 2023) L’inizia la sua campagna 2023-24 con uno scontro casalingo contro il neo-promossoal Ceres Park domenica 23 luglio nella Superliga danese. I padroni di casa cercheranno di sfidare la corona danese in questa stagione dopo aver terminato il campionato 2022-23, mentre ilspererà di evitare un immediato ritorno in seconda serie. Il calcio di inizio divsè previsto alle 14 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIl pareggio per 3-3 contro il Brondby nell’ultima giornata della scorsa stagione ha assicurato all’il terzo posto e l’accesso alla Europa Conference League, ma i padroni di casa di domenica sono considerati una squadra che potrebbe lottare ...

For første gang i sæsonen bringer Århus Stiftstidende et skadesoverblik. Søndag venter nyoprykkede Vejle Boldklub på hjemmebane.