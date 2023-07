A chi conviene l' operazione ' perdono' per Lukaku

Leggi su panorama

(Di sabato 22 luglio 2023) Torna o non torna? Si pente o no? E se si pente, c'è qualcuno disposto a dargli una nuova opportunità, la terza di questa sua strana storia interista? La vicendanel triangolo tra Milano, Torino e Londra si sta trasformando in un tormentone anche dopo che lo strappo si è consumato. C'è chi parla per lui, di sicuro in tanti lo fanno di lui e delle sue vere o presunte intenzioni. Che, a seguire il racconto che arriva da ambienti interisti, sarebbero ora quelle di tentare una mossa disperata per riallacciare il filo di un rapporto strappato per sempre. Forse. Perché lui, il protagonista che viene descritto come isolato ad allenarsi tra i fuori rosa del Chelsea e appeso all'attesa di capire se la Juventus potrà e vorrà concretizzare la sua offerta (scadenza 4 agosto), fin qui non ha aperto bocca per spiegare la sua versione dei fatti. Ha solo scritto un messaggio ...