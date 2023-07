A Camaldoli si celebra il contributo cattolico alla democrazia

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 22 luglio 2023) Esattamente 80 anni fa, una trentina di intellettuali di ispirazione cattolica, misero a punto un testo, di una settantina di pagine, noto come 'Codice di' che si può a pieno titolo considerareradice della Costituzione italiana e, naturalmente, della fondazione dellaCristiana. Tra di loro vi erano, solo per fare alcuni nomi, Aldo Moro, Giulio Andreotti, Sergio Paronetto, Vittorino Veronese, Giorgio La Pira, Paolo Emilio Taviani che, con passione e lungimiranza civica e politica, posero le basi di un pensiero che sapesse coniugare i principi del liberalismo, inteso come radicale ribellione ai regimi totalitari, dellae della giustizia sociale.In occasione degli 80 anni del Codice, il Monastero diospita da venerdì 21 a domenica 23 luglio una serie di ...