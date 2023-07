A Bari scioperano i lavoratori di McDonald’s | “Temperature oltre 40 gradi e nelle cucine non c’è un impianto di condizionamento adeguato”

(Di sabato 22 luglio 2023) Con leche in Puglia hanno superato i 40, i circa 140 dipendenti deidie di Casamassima a contatto per ore con friggitrici e altre apparecchiature che si surriscaldanodomenica sciopereranno per protestare contro “l’assenza di undi”. Lo sciopero è indetto dalla Filcams Cgil e dalla Cgil metropolitana e provinciale. “Si sono registrati diversi casi di malori tra il personale che lavora conallucinanti – spiega Domenico Ficco, segretario della Cgil– e anche quando si è tentato di aggiungere dei condizionatori portatili l’elettrico non ha retto”. I sindacati chiedono “con urgenza ...

i lavoratori delle aziende RM e HB esercenti marchio McDonald's: domani, domenica 23 luglio, la protesta con un presidio dalle 18,30 alle 20,30 davanti ai ristoranti di, in via Sparano

