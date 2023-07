3 verità nascoste sul basso desiderio sessuale

Leggi su vanityfair

(Di sabato 22 luglio 2023) State sperimentando un periodo di scarso sesso all’interno della coppia e non ne capite i motivi? Per iniziare, forse è bene interiorizzare queste 3fatte emergere da Michele Weiner-Davis, terapista relazionale di fama internazionale, nel corso della sua lunga carriera. Potreste scoprire per esempio, che non è vero che non avete voglia di fare sesso: forse «funzionate» solo in un modo diverso...