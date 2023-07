20esima tappa Tour De France 2023 | Pogacar vince davanti a Vingegaard | ma la Grande Boucle è del danese

Si sale anche nella parte finale della: il programma offre il Petit Ballon (9,3 km all'8,1%) e il Col du Platzerwasel (7,1 km all'8,4%) prima degli ultimi 8 km. Lasarà trasmessa in tv in ...... retrocedendo inposizione in classifica generale. L'episodio sorride alla Peugeot di ...Vanwall 13 99 Tincknell - Bruni - Jani Porsche - Proton Ritirato Prossimo appuntamento Terminata la...Emblema di questa tendenza e di un Tour che stravolge i criteri tradizionali di un Grande Giro è la, quella decisiva prima del gran finale a Parigi. Appena 133,5 km : una fucilata che ...

Tour de France 2023, oggi 20esima tappa: programma tv, percorso ... Adnkronos

Parigi, 22 lug. (Adnkronos) - Tadej Pogacar ha vinto la 20esima tappa del Tour de France, La Belfort-Le Markstein di 133,5 km, ma questo successo non basta allo sloveno per insidiare il danese Jonas V ...La tappa sarà trasmessa in tv in chiaro da Rai 2 dalle 14.45. Eurosport, visibile a pagamento con abbonamento, trasmetterà in diretta dalle 13. Online, in streaming, su RaiPlay dalle 14.45 e a ...